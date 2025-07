"Das Universum ist unermesslich, doch selbst kleine Dinge können seine Zukunft beeinflussen." Diese Erkenntnis wird besonders relevant, wenn wir über die Gefahren des Weltraummülls nachdenken, der in der Dunkelheit des Weltalls schwebt. Während die Sterne leuchten und Planeten geräuschlos durch den Raum wandern, wächst eine unsichtbare Bedrohung wirkungsvoll über unseren Köpfen. Weltraummüll sind von Menschen geschaffene Objekte, die ihren praktischen Nutzen verloren haben und verlassen wurden. Dies kann alles umfassen, von großen Trümmern defekter Satelliten bis hin zu kleinen Lackstücken, die während Raketenstarts abfallen.

Die NASA schätzt, dass sich derzeit mehr als 9.300 Tonnen Weltraummüll in der Umlaufbahn der Erde befinden. Diese Menge entspricht dem Gewicht von etwa 1.500 Elefanten oder 12.500 Autos. An alarmierenden Geschwindigkeiten bewegend, können selbst die kleinsten Partikel erheblichen Schaden an Raumfahrzeugen anrichten. Ein dokumentierter Vorfall ereignete sich im Jahr 1983, als ein nur 0,2 Millimeter großes Teil das Fenster des Space Shuttles Challenger traf.

Der Zusammenstoß mit derartigen Objekten kann Satelliten zertrümmern und eine Kettenreaktion auslösen, die als Kessler-Syndrom bekannt ist. Benannt nach einem NASA-Wissenschaftler, warnt dieses Syndrom davor, dass die Erdumlaufbahn unbrauchbar werden könnte, wenn sich der Müll weiter ansammelt. Der Großteil des Weltraummülls befindet sich in der niedrigen Erdumlaufbahn (LEO), einem Bereich, der sich ungefähr in einer Höhe von 160 bis 1.000 Kilometern über der Erdoberfläche erstreckt.

Gegenwärtig kreisen mehr als 4.500 aktive Satelliten sowie über 3.000 verlassene Satelliten in dieser Zone, was das Risiko von Kollisionen erhöht. Es wird geschätzt, dass dieser Müll nicht von selbst verschwindet und entweder weiterhin in der Umlaufbahn bleibt oder schließlich in die Erdatmosphäre stürzt. Um diesen Problemen zu begegnen, haben Wissenschaftler und Ingenieure unterschiedliche Lösungsansätze entwickelt, darunter aktives Entfernen von Trümmern und innovative Technologien, wie das japanische Unternehmen Astroscale, das Systeme zum Einfangen von Müll entwickelt hat. Umwelterhalt im Weltraum für zukünftige Generationen wird eine essentielle Herausforderung bleiben.