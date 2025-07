Das türkische Bauunternehmen Folkart eröffnet in Dubai sein erste Niederlassung. Folkart bemüht sich auch um die Gründung von Niederlassungen in Köln und Berlin, wie die türkische Nachrichtenplattform „Daily Sabah“ berichtete. Bei einer einführenden Veranstaltung in dem Golfemirat habe das Unternehmen lokale Investoren zur Zusammenarbeit und zu Investitionen in der türkischen Ägäisregion um Izmir eingeladen.

Wirtschaftliche Kooperation mit den VAE als zentraler Baustein

An der Präsentation nahmen führende Dubaier Investorenfamilien wie Al Maktum, Ghurair, Al Futtaim, Al Habtoor und Al Tayer teil. Von den türkischen Unternehmern war unter anderem auch Cem Mengi, Chef der türkischen Holding Saya Grup, mit von der Partie. Anwesend war zudem Metin Sancak, Generaldirektor von Folkart.

Eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und der Türkei werde einen wichtigen Beitrag für beide Länder leisten, erklärte Mengi.

Die Saya Group werde Mengi zufolge in den kommenden Monaten ihre Aktivitäten verstärken, insbesondere in den Bereichen grüne Transformation, Inklusion, Solidarität, Umwelt, Wissenschaft und Technologie. Das Unternehmen ist schon jetzt in verschiedenen Bereichen wie Medizin (Pharmactive Ilac), Energie (Volt Elektrik) und Technologie (Volt Teknoloji) tätig.

Izmir als attraktiver Standort für nachhaltige Investitionen

Folkart sei sich der Wichtigkeit nachhaltiger Innovation bewusst und biete seinen Investoren bei jedem Projekt einen hohen Mehrwert, erklärte Sancak. Izmir biete Investoren insgesamt weitreichende wirtschaftliche Perspektiven, inklusive Transportmöglichkeiten zu Lande und in der Luft. Die Stadt sei das westliche Tor der Türkei, sagte Sancak. Mit ihren fünf Technologieentwicklungszonen, 16 organisierten Industriezonen und drei Freizonen biete sie ein ideales Umfeld für Investoren.

Als das größte Bauunternehmen in der Region habe Folkart bisher 16 Projekte abgeschlossen und führe derzeit acht unterschiedliche weitere durch. Die abgeschlossenen und laufenden Projekte des Unternehmens umfassten insgesamt ein Auftragsvolumen von rund 1,5 Milliarden Euro.