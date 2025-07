Armenien hat die Wiederherstellung einer Eisenbahnlinie mit dem langjährigen Rivalen Aserbaidschan bekanntgegeben. Das teilte der armenische Premierminister Nikol Paschinjan am Mittwoch nach einem nach einem trilateralen Treffen in Brüssel mit dem Chef des Europäischen Rates Charles Michel und dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew. „Wir haben das Abkommen mit dem aserbaidschanischen Präsidenten über die Wiederherstellung des Eisenbahnverkehrs ratifiziert“, sagte Paschinjan in einem Facebook-Post. Die Eisenbahn werde in Übereinstimmung mit den international anerkannten Grenz- und Zollbestimmungen betrieben.

EU würde Ausbau der Verkehrswege begrüßenDie EU sei bereit, so EU-Ratschef Michel, den Ausbau der Verbindungswege im Einklang mit ihrem Wirtschafts- und Investitionsplan zu unterstützen. Er wies auch darauf hin, dass die aserbaidschanischen und armenischen Vertreter vereinbart hätten, die Ergebnisse ihres Treffens weiterzuverfolgen und in Kontakt zu bleiben. „Die EU wird auch weiterhin vertrauensbildende Maßnahmen zwischen Armenien und Aserbaidschan unterstützen“, fügte er hinzu.

Die Beziehungen zwischen den ehemaligen Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan sind seit 1991 angespannt. Armenien hatte Berg-Karabach besetzt, ein international als Teil Aserbaidschans anerkanntes Gebiet, sowie sieben angrenzende Regionen. Während des 44-tägigen Konflikts Ende September vergangenen Jahres befreite Aserbaidschan mehrere Städte und 300 Siedlungen sowie Dörfer, die fast 30 Jahre lang illegal von Armenien besetzt waren.

Putin organisierte erstes Treffen in SotschiSeitdem wurden Anstrengungen unternommen, die Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern zu normalisieren. Im vergangenen Monat trafen Alijew und Paschinjan mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im russischen Sotschi zusammen. Im Anschluss an das Treffen erklärten sich die Staats- und Regierungschefs von Aserbaidschan und Armenien bereit, den Prozess der Demarkation und Abgrenzung ihrer umstrittenen Grenze einzuleiten.