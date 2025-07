Mit 2G und FFP2-Maske - Skisaison eröffnet

Skisaison-Start in Garmisch-Partenkirchen. Alles fast wie immer, aber eben nur fast. Neben der FFP2-Maskenpflicht in vielen Bereichen gilt rund um die Piste die 2G-Regel. Für viele Ski-Fahrer ist das in Ordnung.