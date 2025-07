Die Türkei und Katar wollen gemeinsam insgesamt fünf afghanische Flughäfen betreiben. „Wir werden der Übergangsregierung in Afghanistan gemeinsam Angebote unterbreiten“, erklärte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu am Montag während einer Pressekonferenz mit seinem malaysischen Amtskollegen Saifuddin Abdullah.

Grundlage für das Vorhaben von Ankara und Doha sei die bereits erfolgte Einigung einer türkischen und katarischen Firma. Diese sehe den gemeinsamen Betrieb von fünf afghanischen Flughäfen vor, darunter den Flughafen in Kabul. „Unsere Experten werden diesen Abend nach Doha reisen“, informierte Çavuşoğlu. Am Mittwoch sollen anschließend in Kabul gemeinsame Gespräche mit der afghanischen Übergangsregierung stattfinden.

„Wenn die Konditionen stimmen, werden wir die Flughäfen gemeinsam mit Katar betreiben“, so der Außenminister. Die Türkei beharre jedoch nicht auf dem Vorhaben. „Falls die Konditionen nicht stimmen sollten, würden wir nicht auf den Betrieb der Flughäfen bestehen.“

Çavuşoğlu war am Sonntag am Rande einer Sitzung der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIZ) mit dem Außenminister der afghanischen Übergangsregierung, Amir Khan Muttaqi, zusammengekommen. Bei dem Gespräch war auch das Interesse der Türkei und Katars, afghanische Flughäfen gemeinsam betreiben zu wollen, auf der Agenda.

Mehr dazu: Muslimische Staaten setzen sich für Freigabe afghanischer Guthaben ein