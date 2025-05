Trump: „USA werden Gaza übernehmen“

Laut Aussage von US-Präsident Donald Trump werden die USA, „den Gazastreifen übernehmen”. Nach einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Dienstag (Ortszeit) kündigte Trump an, Gaza zunächst einzuebnen. Der US-Präsident hatte zuvor eine Umsiedlung der Palästinenser aus Gaza in arabische Länder vorgeschlagen.