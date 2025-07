Proteste gegen Corona-Maßnahmen

In ganz Deutschland haben am Montag erneut Tausende gegen die Corona-Politik der Bundesregierung protestiert. Die Proteste richteten sich insbesondere gegen eine mögliche Impfpflicht. In Rostock versammelten sich Demonstranten zu einem Marsch durch die Innenstadt. Bund und Länder wollen die Beschränkungen im Kampf gegen die vierte Corona-Welle weiter verschärfen.