Das türkische Außenministerium hat an den 58. Jahrestag der blutigen Massaker an Zyperntürken durch die zyperngriechische Terrororganisation EOKA erinnert. Dazu veröffentlichte das Ministerium am Dienstag einen Twitter-Beitrag. Die blutigen Ereignisse zur Weihnachtszeit gingen damals als „Blutige Weihnachten“ in die Geschichte ein.

Mit Respekt und Anerkennung werde an die unschuldigen Opfer gedacht, die bei den Angriffen der zyperngriechischen Terrororganisation EOKA vor 58 Jahren ermordet wurden, heißt es in dem Beitrag.

Die systematischen Angriffe begannen am 21. Dezember 1963. 364 Zyperntürken wurden dabei ermordet, mindestens 30.000 Menschen wurden vertrieben. Der erste große Angriff fand am 23. Dezember 1963 statt. Dabei wurden im Dorf Ayvasıl in Nikosia 21 Zyperntürken von EOKA-Terroristen gefangen genommen und später ermordet. Die Opfer wurden mit auf dem Rücken gefesselten Händen vorgefunden.

Die blutigen Gemetzel heizten die Stimmung auf der Insel weiter an und erhöhten die Spannungen zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen. Infolge der Vorfälle wurde am 27. Dezember 1963 das Stadtzentrum geteilt.