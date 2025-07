Der in der Türkei hergestellte Corona-Impfstoff Turkovac hat eine Notfallzulassung erhalten. „Wir sind nun eines von neun Ländern, die ein Corona-Vakzin entwickelt haben“, verkündete der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Mittwoch während der feierlichen Vorstellung des Vakzins in einem Labor in Şanlıurfa.

„Heute haben wir mit der Massenproduktion des Impfstoffs begonnen“, fügte Koca hinzu. Es handele sich um einen historischen Tag für die Türkei. Voraussichtlich ab kommender Woche werde mit der Verabreichung des Turkovac-Impfstoffs in den Krankenhäusern begonnen.

An der Veranstaltung zur Vorstellung des heimischen Impfstoffs nahm auch Präsident Recep Tayyip Erdoğan per Videoschalte teil. Er gratulierte allen, die an der Entwicklung und Produktion des Impfstoffs mitwirkten. Zudem wies der Präsident auf die Bedeutung der Impfstoffentwicklung in der Türkei hin. „Es ist sehr bedeutsam, dass dieses Vakzin von türkischen Wissenschaftlern und Experten entwickelt wurde und wir das Patent besitzen“, unterstrich das Staatsoberhaupt.

„Ich möchte unsere Bürger dazu aufrufen, ihre Termine zu vereinbaren und sich mit Turkovac impfen zu lassen“, fuhr Erdoğan fort. Die Türkei werde mit großer Freude den eigens entwickelten Impfstoff der gesamten Menschheit zur Verfügung stellen. In diesem Zusammenhang erinnerte Erdoğan auch daran, dass die Türkei während der Pandemie 160 Länder und zwölf internationale Organisationen mit der Lieferung von medizinischen Gütern wie Masken unterstützt hat.

