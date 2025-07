Ein Video des rechtsradikalen israelischen Politikers Itamar Ben-Gvir, in dem dieser eine Waffe zückt, geht derzeit viral. Wie mehrere Medien am Mittwoch berichteten, bedrohte das Knesset-Mitglied damit zwei palästinensische Wachmänner. Diese sollen ihn zuvor auf sein falsch geparktes Auto hingewiesen haben. Der Vorfall soll sich am Dienstag auf dem Parkplatz der Expo Tel Aviv ereignet haben.

Die Aufnahmen zeigen den sichtlich wütenden Politiker, wie er seine Waffe immer wieder rausholt und damit droht.

„Ich werde mich um euch kümmern“, schreit Ben-Gevir in dem Video. Er behauptete nach dem Vorfall, dass er selbst von den Wachmännern bedroht worden sei.

Das in den sozialen Medien kursierende Video löste harsche Kritik aus. Das Knesset-Mitglied der israelischen Arbeiterpartei, Naama Lazimi, bezeichnete Ben-Gevir als „eine Schande für Israel“. Er dürfe nicht mehr Mitglied des Knesset sein.