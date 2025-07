Türkei: Winterliche Drohnenaufnahmen

Winterliche Drohnenaufnahmen zeigen faszinierende Landschaften in der Türkei: Die armenische Akdamar-Kirche in Van aus dem 10. Jahrhundert gilt als Symbol für die religiöse Vielfalt des Landes. Die historische Kirche wurde 2007 nach einer Restaurierung in Millionenhöhe als Museum eröffnet.