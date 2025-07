Im vergangenen Jahrhundert haben die Probleme auf der Welt exponentiell zugenommen. Ob Klimawandel, ineffiziente Nutzung natürlicher Ressourcen, rasantes Bevölkerungswachstum oder wiederholte Finanzkrisen, dies alles hat die Entwicklung auf der Erde geschwächt und verlangsamt. Die Folge davon ist ein Umdenken: Teilweise erwägen Staaten nun, traditionelle Produktionspraktiken zu überwinden.

Diese Staaten setzen sich zum Ziel, im verarbeitenden Gewerbe, bei der Energieversorgung und weiteren strategischen Wirtschaftszweigen ein nachhaltiges Modell auf den Weg zu bringen, das maximale Effizienz und Wachstum verspricht. Dafür setzen sie auf neue Trends wie Elektrofahrzeuge, autonome Roboter und erneuerbare Energien. Webtechnologien der neuen Generation gehören ebenso zu den wichtigen Entwicklungen, die als Katalysator für besagte Trends wirken werden. Der wichtigste dieser Katalysatoren ist die 5G-Technologie.

Was bietet die 5G-Technologie?

Die Diskussionen um die 5G-Technologie sind bereits seit 5 Jahren auf der Tagesordnung und haben sich mit der Pandemie intensiviert. Diese hat Staaten mit dazu bewogen, Strategien für die schrittweise Umstellung von einer menschenbasierten hin zu einer vollständig autonomen, maschinengesteuerten Fertigung zu entwickeln, um eine nachhaltigere und effizientere Wirtschaft zu erreichen. Aber wie genau kann die 5G-Technologie in dieser Hinsicht den Menschen und den Staaten weiterhelfen?

5G ist eine um etwa 100-mal schnellere Kommunikationstechnologie als die aktuelle 4G-Technologie, nutzt kurze Wellenlängen, reduziert Verzögerungszeiten auf Millisekunden und revolutioniert die Datenübertragung. Die 5G-Technologie arbeitet vollständig mit Fokus auf drahtloses Internet und wird als eine Innovation angesehen, die mit ihren Vorzügen das Ende der Ära des kabelgebundenen Internets einläuten wird. Die südkoreanische Stadt Jeonju gilt als die Stadt mit dem schnellsten 5G-Netz der Welt. Bei Tests wurde die dortige Geschwindigkeit für Datenübertragungen zuletzt mit 415,6 Mbit/s gemessen, was 15 Prozent über dem Landesdurchschnitt liegt. Selbstverständlich ist diese Technologie nicht nur dafür gedacht, dass Menschen schneller und in höherer Qualität Nachrichten verschicken und Gespräche führen können. Die eigentlich spannende Frage wird sein, wie sich diese Schnelligkeit auf die Zukunft der Fertigung, den Übergang zu autonomen Technologien, auf Forschung bzw. Entwicklung sowie auf die Umwelt auswirken wird. Zumindest wird die fortschrittliche 5G-Technologie im Zusammenspiel mit einem schnellen Glasfasernetz den Übergang zu einer effizienteren Ära der Kommunikation von Maschine zu Maschine einleiten.

So kann beispielsweise in einem autonomen Hafen ein Container vom Schiff entladen und dorthin transportiert werden, wo er im Hafen platziert werden soll. Idealerweise würde dies vollständig von autonomen Maschinen bewerkstelligt werden. Je schneller und qualitativ hochwertiger die Kommunikation zwischen den Maschinen, desto effizienter und schneller der Hafenbetrieb. Und damit eine Kontrolle mittels künstlicher Intelligenz gewährleistet werden kann, müssen die erforderlichen Daten in sehr kurzer Zeit leistungsstark analysiert, verarbeitet und übertragen werden. Dabei wird die 5G-Technologie eine Schlüsselrolle spielen.

Es gibt auch Risiken, die mit der 5G-Technologie in Verbindung stehen. Zu diesen zählen vor allem gesundheitliche Bedenken aufgrund elektromagnetischer Strahlung von Tausenden neu zu errichtenden Basisstationen, deren Installation unumgänglich ist. Dass es noch keine Untersuchungen über langfristige gesundheitliche Auswirkungen gibt, ist Grund dafür, dass Sorgen in der Bevölkerung entstehen. Darüber hinaus gibt es Bedenken, die 5G-Technologie könne anfälligerfür Cyberangriffe sein, da sie mehr Schwachstellen aufweist als bisherige Technologien. Um dies zu verhindern, müsste der Datenaustausch entsprechend wirkungsvoll überwacht werden.

Europa und Deutschland

In der Wirtschaftsmodellanalyse von Accenture wird der Mehrwert der 5G-Technologie zum europäischen BIP auf voraussichtlich 1 Billion Euro beziffert. Ebenso geht man dort davon aus, dass die 5G-Technologie 20 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen wird. Entsprechend wird es auch Wirtschaftsbereiche geben, die von den anstehenden großen Veränderungen negativ beeinträchtigt werden. Hierzu zählt die Medienbranche. Internet in Hochgeschwindigkeit und eine nahezu perfekte Übertragung werden zur Verbreitung von Geschäftsmodellen im Stil von Netflix führen und die traditionelle Film- und Fernsehindustrie noch stärker herausfordern. Darüber hinaus wird erwartet, dass auch die Immobilienbranche von der Ausweitung des Home Office und dem daraus resultierenden Rückgang der Nachfrage nach Büroflächen betroffen sein wird.

Allgemein wird auf die positiven Auswirkungen der 5G-Technologie bei der Schaffung von Arbeitsplätzen hingewiesen, insbesondere in den Bereichen Fertigung, Verkehr, Logistik, Energie und Landwirtschaft. Deutschland ist dabei treibende Kraft in Europa. Mit der weltweit führenden Automobilindustrie, noch verstärkt durch die Milliardeninvestition von Tesla, beschleunigt das Land den Prozess der Automatisierung und macht es zum Ursprung der Industrie 4.0. Entsprechend tätigen deutsche Unternehmen, die in den Genuss der Vorzüge der 5G-Technologie kommen wollen, die notwendigen Investitionen. Die Deutsche Telekom etwa, ihres Zeichens Deutschlands größtes Telekommunikationsunternehmen, ist mit der Inbetriebnahme der 5G-Technologie 2020 in dieses Segment eingestiegen. Das Unternehmen, gewillt, diese Technologie schnell zu verbreiten, strebt bis Ende des Jahres das Ziel an, 90 Prozent der Bevölkerung im Land abzudecken. Vodafone hingegen verkündete, bereits mehr als 35 Millionen Menschen einen 5G-Zugang bereitgestellt zu haben. Das Unternehmen setzt seine Investitionen fort und geht davon aus, dass diese Zahl bis 2023 die 60-Millionen-Marke überschreiten wird. Entsprechend werden weiterhin 5G-Antennen in ganz Deutschland platziert und sind Vereinbarungen mit Unternehmen wie Ericsson, Nokia, Qualcomm und OPPO für das High-End-Standalone (SA)5G-Netz unterzeichnet worden. Audi hingegen entwickelt eine eigene 5G-Infrastruktur, um diese Technologie für den schnellen Datentransfer in der Produktion sowie die Analyse der Daten und den intelligenten Betrieb seiner Roboter zu nutzen. Mit anderen Worten haben deutsche Unternehmen bereits begonnen, mit der 5G-Technologie Tempo zu machen und von dieser zu profitieren. Die vollständige Umstellung soll in den nächsten Jahren abgeschlossen werden.

Investitionen der Türkei in die 5G-Technologie

Die Türkei, die ebenfalls von der digitalen 5G-Revolution profitieren und ihre eigene Entwicklung vorantreiben will, setzt ihre Investitionen mit Nachdruck fort. Dabei belebt die 5G-Technologie, die in vielen Bereichen wie Infrastrukturdienstleistungen, Produktion, Umwelt und autonomen Systemen die Entwicklung der Türkei voranbringen wird, mit den einhergehenden Innovationen die türkische Wirtschaft. Um das Kommunikationsnetzwerk schnellstmöglich auszubauen, wurden entsprechende Partnerschaften mit Institutionen und Staaten gebildet.

Dabei achtet die Türkei, die ihre Investitionen in der Vergangenheit auf Basis einer effektiven Planung getätigt hat, auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und gestaltet ihre Schritte dementsprechend. Bis zum heutigen Zeitpunkt hat die Türkei bereits Treffen mit Unternehmen wie Terahertz, Ericsson, Huawei und Nokia organisiert und setzt ihre Bemühungen fort, die Qualität ihrer Informationstechnologien und der notwendigen Infrastruktur ohne Verzögerungen zu erhöhen.

Die Behörde für Informationstechnologie und Kommunikation hat 2016 das 5GTR-Forum eingerichtet, um vorrangige Bereiche zu identifizieren bzw. Forschung und Entwicklung zu unterstützen. In diesem Forum, ins Leben gerufen unter Beteiligung zahlreicher Akademiker und Unternehmensvertreter, wurde die Absicht bekräftigt, gemeinsam zu agieren. Dazu wurde 2015 eine gemeinsame Erklärung zwischen der Türkei und Japan unterzeichnet. Das Land wurde mit dieser Erklärung der erste Partner der Türkei für 5G-Technologien, um einen Informations- und Erfahrungsaustausch zu politischen und regulatorischen Fragen, insbesondere zur 5G-Technologie, zu gewährleisten und die privatwirtschaftlichen Beziehungen der beiden Staaten zu stärken. Darüber hinaus wurde auf einem Forum in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul eine weitere Vereinbarung unterzeichnet, und Südkorea wurde diesbezüglich der zweite Partner der Türkei. In diesem Vertrag schlägt sich die historische Freundschaft zwischen den beiden Staaten positiv nieder. Die Türkei, die sich wünscht, dass sich die Privatwirtschaft noch mehr in dieser Thematik engagiert, unterstützt die Aktivitäten von Unternehmen wie Ericsson, Huawei, Turkcell und Vodafone.

Mit Beginn der Umsetzung der „Nationalen Smart City-Strategie“ 2020 erklärte die Türkei zugleich, welche positiven Auswirkungen sie sich von der 5G-Technologie verspricht und wie die Anreize für die Transformation ausgebaut werden sollen. Daraufhin begannen die heimischen Unternehmen ihre Anstrengungen in dieser Richtung zu intensivieren. Im Bewusstsein, dass die Infrastruktur für einen umfassenden Übergang zur 5G-Technologie und einer vollständigen Digitalisierung der Türkei aufgebaut wird, beschleunigen Unternehmen ihre Investitionen in die Glasfaserinfrastruktur und bringen langsam, aber sicher ihre Projekte an den Start, um einheimische Technologie zu entwickeln. Darüber hinaus haben Aselsan und Turkcell im Rahmen des Projekts „Nationales 5 G Kommunikationsnetzwerk“ in Kooperation mit Tübitak eine Vereinbarung über die Fertigung eigener Basisstationen getroffen. Es wird erwartet, dass die 5G-Technologie nach einer Testphase im Jahr 2022 der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden wird.

Angesichts der zunehmenden Umweltprobleme, der Krisen der konventionellen Wirtschaft, der alternden Bevölkerung und der demographischen Veränderungen wird die 5G-Technologie einen ernsthaften Beitrag zum Wandel der türkischen Wirtschaft leisten und eine entscheidende Rolle bei der Erreichung der selbstgesteckten Ziele des Landes spielen.