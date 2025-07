Kesişme: Iyi Ki Varsın Eren

Die TRT-Koproduktion „Kesişme: Iyi ki Varsın Eren” läuft ab dem 1. Januar in den Kinos. Es handelt sich dabei um die Verfilmung der Lebensgeschichte von Eren Bülbül. Er kam bei einem Angriff von PKK-Terroristen in der Schwarzmeerprovinz Trabzon ums Leben. Der Film wird in mehreren Ländern veröffentlicht – darunter auch in Deutschland und Österreich.