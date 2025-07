In Iserlohn haben Unbekannte einen muslimischen Friedhof verwüstet. Auf dem muslimischen Teil des Hauptfriedhofs wurden etwa 30 Grabsteine umgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Hagen am Samstag mitteilten. Außerdem seien Dekorationselemente und Pflanzen beschäftigt worden. Hinweise auf die Täter gebe es bisher nicht.

Als Tatzeitraum gaben die Behörden die Zeit zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen an. Der Hagener Staatsschutz ermittelt wegen Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung. Die Ermittler baten mögliche Zeugen, sich zu melden.