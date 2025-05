Aufnahmen von einem Schulgebäude in Gaza zeigen, wie ein palästinensisches Mädchen im Flammeninferno gefangen ist. Der Brand wurde am Montag durch einen israelischen Luftangriff auf die Jerjawi-Schule in Gaza-Stadt ausgelöst. Dem Zivilschutz zufolge wurden dabei 33 Menschen getötet.

Einige verbrannten demnach bei lebendigem Leib. Ob das Mädchen überlebte, ließ sich zunächst nicht feststellen.

Das Schulgebäude hatte als Zufluchtsort für vertriebene Palästinenser gedient.