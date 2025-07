Der Bergsteiger Birkan Uzun aus der Türkischen Republik Nordzypern ist am Samstag an den Folgen eines Skiunfalls gestorben. Die Nachricht über den plötzlichen Tod des 28-Jährigen sorgte in der Türkei und in Nordzypern für Bestürzung.

Uzun hatte nur wenige Tage zuvor als erster Bergsteiger aus Nordzypern am 16. Dezember den 4892 Meter hohen Mount Vinson bestiegen. Auf dem höchsten Berg der Antarktis hisste Uzun anschließend die Flagge seines Landes.

Auf Twitter kondolierte auch der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun den Angehörigen des Verstorbenen.

Uzun werde mit seiner Leistung, seinem Mut, seiner harten Arbeit und seinem Patriotismus für viele jungen Menschen eine Quelle der Inspiration bleiben. Er habe sich mit großer Liebe für sein Land und seine Nation einsetzt und werde immer in den Herzen der Menschen weiterleben, so Altun auf Twitter.

Uzun lebte mit seiner Familie in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Sobald die Formalitäten in den USA abgeschlossen sind, soll Uzun neben seinem Großvater in Nikosia auf Nordzypern begraben werden.