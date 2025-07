Uiguren fordern Olympia-Boykott

In Berlin haben Uiguren zum Boykott der Olympischen Spiele in China aufgerufen. Sie fordern Deutschland und die EU auf, sich dem US-Boykott der Olympischen Spiele anzuschließen. Nach UN-Angaben werden mindestens eine Million Uiguren gegen ihren Willen in Internierungslagern festgehalten. Chinas Führung spricht von „Bildungszentren”. Mehrere Staaten und Menschenrechtsgruppen beschuldigen China, einen Völkermord an den Uiguren zu begehen.