Erneut haben israelische Siedler am Samstag palästinensisches Land im besetzten Westjordanland in Brand gesetzt. Wie die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtet, drang eine Gruppe illegaler Siedler in das Dorf Yabrud östlich von Ramallah ein und zündete gezielt trockenes Gras und Olivenhaine an. Die Flammen breiteten sich rasch über große Teile des Ackerlandes aus. Anwohner wurden demnach von den extremistischen Siedlern daran gehindert, das Feuer zu löschen.