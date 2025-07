Lage in Kasachstan: EU-Außenbeauftragter „besorgt“

Die Unruhen in Kasachstan rücken auch in den Fokus der EU. Deren Außenbeauftragter Borrell äußerte „tiefe Besorgnis“ über die jüngsten Entwicklungen in dem Land. Indes forderte das Auswärtige Amt einen „umfassenden Dialog mit allen Beteiligten“.