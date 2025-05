Der von Israel vor fünf Monaten getötete Hisbollah-Anführer Hassan Nasrallah ist in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut beigesetzt worden. Das bestätigte die Schiiten-Miliz der Deutschen Presse-Agentur.

Nach einer Zeremonie in Libanons größtem Stadion wurde der Sarg im Rahmen einer Prozession an seine finale Ruhestätte gebracht. Auf Live-Aufnahmen des Hisbollah-TV-Senders Al-Manar war zu sehen, wie der Sarg dort durch eine Menschenmenge getragen wurde. Das Begräbnis fand letztlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, wie örtliche Medien berichteten.

Während der Trauerfeier flogen libanesischen Angaben zufolge vier israelische Kampfflugzeuge im Tiefflug über das Stadion. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi verurteilte dies als „Terrorakt“.

Nasrallah war Ende September vom israelischen Militär getötet worden.

Am 27. November war eine Waffenruhe zwischen der libanesischen Hisbollah und Israel in Kraft getreten. Trotz der vereinbarten Waffenruhe griff die israelische Armee mehrfach Orte im Südlibanon an. Israel sollte bis zum 26. Januar vollständig aus dem Südlibanon zurückziehen, doch die Frist wurde bis zum 18. Februar verlängert. Vergangene Woche zog sich die israelische Armee aus dem süd-libanesischen Grenzgebiet zurück - bis auf fünf Kontrollpunkte. Israels Verteidigungsminister Israel Katz bezeichnete diese als „Pufferzone“, die israelische Siedlungen vor Angriffen der Hisbollah schützen solle. Der libanesische Präsident Joseph Aoun forderte Israel am selben Tag zum vollständigen Rückzug aus dem Land auf.