Die türkische Hilfsorganisation Merhaba & Mahlzeit hat in Stuttgart Lebensmittel und Bedarfsartikel an Obdachlose verteilt. Etwa 100 Bedürftige haben die ehrenamtlichen Helfer versorgen können, wie die Veranstalter am Samstag bekannt gaben. Die Aktion wurde unter der Leitung des Vorsitzenden Tolga Özgül organisiert.

Zwölf ehrenamtliche Helfer versorgten die Menschen demnach mit Speisen wie Döner, Falafeln und Backwaren. Zudem seien Pakete mit Hygieneartikeln wie Zahnpasta, Zahnbürsten und Schutzmasken verteilt worden.

Merhaba & Mahlzeit kümmert sich mit Hilfsaktionen um Obdachlose in verschiedenen Ländern und Städten. Vor allem in der kalten Jahreszeit habe die Organisation ihre Aktivitäten verstärkt, erklärt Özgül.