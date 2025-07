Mitglieder der Organisation der Turkstaaten (OTS) haben am Montag zum Gedenken an die Opfer der jüngsten Unruhen in Kasachstan ihre Flaggen auf Halbmast gesenkt. Die Mitglieds- und Beobachterstaaten wollen mit der Aktion ihre Solidarität zeigen. Der 10. Januar wurde in Kasachstan zum nationalen Trauertag erklärt.

„Die OTS bekundet seine anhaltende Solidarität mit dem Brudervolk sowie der Führung Kasachstans und drückt ihr Beileid für diejenigen aus, die bei den Vorfällen ihr Leben verloren haben“, hieß es in der Erklärung. Gewünscht sei eine schnelle Rückkehr zur Normalität in der Turkrepublik.

Aufgrund der Unruhen in dem zentralasiatischen Land werden die Außenminister der OTS auf Einladung der Türkei an einer außerordentlichen Sitzung teilnehmen. Ankara hat derzeit den Vorsitz der Organisation inne. Die Sitzung soll am Dienstag unter dem Vorsitz des türkischen Außenministers Mevlüt Çavuşoğlu per Videokonferenz abgehalten werden.

