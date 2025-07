80 Strauße in der Stadt

In der südchinesischen Millionenstadt Chongzuo konnten Frühaufsteher am Wochenende ein denkwürdiges Schauspiel beobachten. Mehr als 80 Strauße rannten dort in den frühen Morgenstunden durch die Straßen. Medienberichten zufolge waren sie aus einer nahe gelegenen Straußenfarm entkommen, nachdem das Tor des Geheges nicht richtig verschlossen worden war.