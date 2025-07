Die türkischen Exporte sind 2021 im Vergleich zum Jahr davor um 32,9 Prozent auf einen Gesamtumfang von 225,3 Milliarden US-Dollar gestiegen. Die meisten Exporte seien dabei nach Deutschland erfolgt, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Die türkischen Exporte nach Deutschland stiegen 2021 im Vergleich zu 2020 um 22,9 Prozent auf 17,7 Milliarden Dollar und erreichten damit einen historischen Höchststand.

Spanien und die USA mit dem größten PlusAuf Deutschland folgten in der Rangliste der Exportländer Großbritannien (13,2 Milliarden Dollar), die Vereinigten Staaten (12,8 Milliarden), Italien (10,6 Milliarden Dollar) und Spanien (9,2 Milliarden Dollar). Das größte Plus verzeichneten die türkischen Exporte prozentual nach Spanien mit 45,8 Prozent sowie in die USA mit 45 Prozent.

Mit einem Volumen von 4,1 Milliarden Dollar habe die türkischen Automobilindustrie den größten Teil der Exporte nach Deutschland bestritten. Auf den Automobilsektor folgten Textil und Bekleidung mit 3,4 Milliarden Dollar. Während 25 von 27 Sektoren ihre Exporte steigern konnten, seien diese lediglich in zwei Sektoren im Zeichen von Corona zurückgegangen.

Istanbul unter den Herkunftsgebieten auf Platz 1Vor allem die Schifffahrts- und Yachtdienstleistungen haben dabei einen Boom bei den Ausfuhren in die Bundesrepublik erlebt. In diesem Segment sind die Exporte im vergangenen Jahr im Vorjahresvergleich sogar um 207,8 Prozent auf rund 33 Millionen Dollar gestiegen.

Während türkische Unternehmen aus 79 von insgesamt 81 türkischen Provinzen an den Exporten nach Deutschland beteiligt gewesen seien, habe Istanbul mit 7,7 Milliarden Dollar erwartungsgemäß die meisten Exportgeschäfte getätigt. Auf die türkische Megametropole folgten Bursa mit 2,1 Milliarden Dollar, Izmir mit 1,4 Milliarden Dollar, Kocaeli mit 1,1 Milliarden Dollar sowie Manisa mit 815,8 Millionen Dollar.