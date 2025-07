Rund 40 Sympathisanten der Terrororganisation PKK haben am Montagmorgen das Militär-Lkw-Werk von Rheinmetall MAN (RMMV) im österreichischen Wien-Liesing blockiert. Die unangemeldete Aktion der Gruppierung „Rise Up 4 Rojava“ wurde nach vier Stunden von der Polizei aufgelöst, wie lokale Medien berichteten.

Die PKK-Sympathisanten skandierten demnach Parolen und entrollten unter anderem ein Banner mit der Aufschrift: „Kein Profit mit dem Tod. Waffenexporte stoppen.“ Zudem verteilten sie Flyer an Mitarbeiter des Unternehmens, wie Fotos auf Twitter zeigen.

Extremisten wendeten Gewalt an

Die Terror-Sympathisanten zeigten sich Polizeiangaben zufolge „nicht gesprächsbereit“ und „wenig einsichtig“. Auch eine Sondereinheit der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) unterstützte die Polizei mit technischem Gerät bei der Auflösung der Aktion.

Laut Polizeiangaben kam es im Zuge der Beendigung der Blockade zu 21 Festnahmen. Diese richteten sich gegen elf Männer und zehn Frauen. Sie hätten sich geweigert, zu gehen und ihre Identität preiszugeben, teilte ein Sprecher am Montagabend mit. Gegen einen der PKK-Anhänger wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Der Aktivist soll einen Mitarbeiter beim Schließen des Werkstores verletzt haben.

Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs

Weitere PKK-Sympathisanten wurden laut Polizei wegen Hausfriedensbruchs angezeigt. Sie sollen versucht haben, gewaltsam in das Gebäude einzudringen. Mehrere von ihnen seien auf das Dach des Objekts geklettert und hätten Transparente gehisst. Andere hätten sich an Betonfässer angekettet, um so die Einfahrt zu blockieren.

Die RMMV produziert in Wien-Liesing unter anderem Truppentransporter und Militär-Lkws zum Transport von Panzern und anderem Militärgerät. Die Rüstungsgüter wurden bislang in 62 Länder exportiert.

Die PKK wird in der Türkei für mehr als 40.000 Tote verantwortlich gemacht. In der EU und in den USA wird sie als Terrororganisation eingestuft.