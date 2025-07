Die Türkei hat am Donnerstag eine Kampagne gestartet, um die jüngst gefällte Entscheidung des Landes zu unterstreichen, den Eigennamen „Türkiye“ künftig bei offiziellen Aktivitäten und in der offiziellen Korrespondenz zu verwenden. Damit sollen auch der Begriff „Türkiye“ als Marke sowie „Made in Türkiye“ als Herkunftsbezeichnung gestärkt werden.

Eigene Identität in Sprache und Kommunikation stärkenIm Rahmen der Kampagne mit dem Titel „Hello Türkiye“ veröffentlichte die Kommunikationsdirektion in den sozialen Medien nun auch ein Werbevideo, das zur Stärkung der türkischen Marke dienen soll. In dem Video sind ausländische Touristen in verschiedenen Teilen der Türkei zu sehen, die zu den Worten „Hello Türkiye“ winken und das Publikum grüßen.

Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun warb persönlich für die Kampagne. Diese sei ein wichtiger Schritt in Richtung des Ziels, ein einheitliches Branding zu schaffen und die türkische Marke international zu konsolidieren. Altun betonte, dass die Türkei dadurch „ihr eigenes Selbst und ihre Identität in Sprache und Kommunikation“ stärke.

„Türkiye“ auch in den sozialen MedienDie Kampagne ziele auch darauf ab, in den sozialen Medien die Eigenbezeichnung „Türkiye“ zu promoten. Aus diesem Grund verwenden die Kampagne und die teilnehmenden Influencer den Hashtag #helloTürkiye. In diesem Zusammenhang führten zudem ausländische Presseberater der Kommunikationsdirektion verschiedene Aktionen zur Popularisierung der Kampagne durch.

Altun kündigte zudem an, dass die Kommunikationsdirektion ein eigenes türkisches Markenamt einrichten werden, um die türkische Marke zu stärken. Das Amt werde im Bereich der internationalen Markenidentität der Türkei auch Studien durchführen. Altun dazu: „Wir werden ein türkisches Markenamt aufbauen, um die türkische Marke zu stärken. Natürlich ist es für alle Kreisen unserer Gesellschaft sehr wichtig, Feinfühligkeit und Unterstützung zu zeigen.“

Die koordinierten Aktionen würden „die türkische Marke“ auf der ganzen Welt weiter stärken, so der türkische Kommunikationsdirektor. Dazu werde man künftig auch mit dem Privatsektor und öffentlichen Institutionen sowie Organisationen zusammenarbeiten.

Mehr dazu: Ankara: „Türkiye“ als offizielle Bezeichnung