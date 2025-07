Lebenslange Haft für syrischen Folterer

Im weltweit ersten Strafprozess zur syrischen Staatsfolter hat das Oberlandesgericht Koblenz am Donnerstag einen 58-jährigen Syrer zu lebenslanger Haft verurteilt. Als Vernehmungschef in einem Gefängnis beging Anwar R. Mord in 27 Fällen, gefährliche Körperverletzung in 25 und sexuellen Missbrauch von Gefangenen in drei Fällen.