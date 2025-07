Impfpflicht-Gegner unterwegs in Frankfurt

Tausende Impfpflicht-Gegner gingen am Samstag unter anderem in Frankfurt am Main, Düsseldorf und Hamburg auf die Straße. Dabei ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Ansteckungen erstmals über die Schwelle von 500 gestiegen. Das ist ein neuer Höchstwert.