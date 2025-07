Das Vertrauen der Deutschen in die katholische Kirche ist auf einen neuen Tiefstand gesunken. Nur noch zwölf Prozent aller Bundesbürger haben großes Vertrauen in die seit Jahren im Zentrum von Missbrauchsskandalen stehende katholische Kirche, ergab eine am Mittwoch vom Forsa-Institut veröffentlichte Umfrage. Demnach sank das Vertrauen im Vergleich zum Vorjahr um weitere drei Prozentpunkte.

Deutlich mehr Vertrauen haben die Deutschen in die evangelische Kirche, die allerdings auch drei Punkte verlor. Immerhin jeder dritte Deutsche (33 Prozent) hat aber noch großes Vertrauen zu den Protestanten. Mit 43 Prozent das größte Vertrauen in religiöse Gruppen haben die Deutschen zum Zentralrat der Juden, das wenigste Vertrauen mit acht Prozent gibt es zum Islam.

Den Vertrauensverlust der Deutschen bekommt auch Papst Franziskus zu spüren, dem mittlerweile nur noch ein Viertel der Deutschen (26 Prozent) vertrauen, drei Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. Franziskus, der zwischenzeitlich Vertrauenswerte von 60 Prozent in Deutschland genoss, befindet sich damit auf dem niedrigen Niveau seines Vorgängers, des emeritierten Papstes Benedikt XVI., während dessen aktiven Pontifikats.