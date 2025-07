Der türkische Präsidentensprecher Ibrahim Kalın hat am Dienstag an einem Online-Panel der in London ansässigen Denkfabrik „Circle Foundation“ zum Ukraine-Konflikt teilgenommen. Angesichts der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine bewertete Kalın mögliche Auswirkungen auf Europa und die Nato.

Kalin betonte, dass die Türkei voll und ganz die territoriale Integrität, politische Souveränität und soziale Integrität der Ukraine unterstütze. Die Türkei sei bereit, jede Rolle zu übernehmen, um die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine abzubauen. „Wir tun dies sowohl als ein mit Russland befreundetes Land als auch als Nato-Mitglied und Freund der Ukraine“, betonte Kalın.

Türkei als möglicher Ort für direkte Verhandlungen

Kalın gab zudem bekannt, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und den russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Türkei eingeladen habe. Durch ein mögliches Zusammenkommen beider Seiten könnten Meinungsverschiedenheiten und Lösungsansätze diskutiert werden, unterstrich Kalın.

Präsident Erdoğan selbst werde in einigen Wochen die Ukraine besuchen und sich mit seinem Amtskollegen Selenskyj treffen. Zugleich stehe die Türkei in engem Kontakt mit Russland. Es müsse jede militärische Handlung vermieden werden, da dies schwerwiegende Folgen haben würde.