In Indien droht ein Genozid

Der Gründer von Genocide Watch, Dr. Gregory Stanton, warnt vor einem möglichen Völkermord an Muslimen in Indien. Der Experte hatte bereits Jahre zuvor den Völkermord in Ruanda, welcher im Jahr 1994 stattfand, angekündigt - mindestens 800.000 Menschen wurden damals getötet.