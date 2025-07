Palästinenserin wehrt sich gegen Vertreibung

„Sie haben nicht das Recht, uns aus dem Haus zu vertreiben, in dem wir seit mehr als 70 Jahren wohnen.” – Seit Jahrzehnten kämpft die Palästinenserin Fatima Salem gegen die israelische Vertreibungspolitik in Ost-Jerusalem an. Immer wieder wird ihr Haus zum Ziel von Übergriffen israelischer Siedler.