Die Deutsche Management Akademie Niedersachsen (DMAN) und die Kulturuniversität Istanbul (IKÜ) haben einen Vertrag zur Umsetzung eines bilateralen Fachkräfteprojekts unterzeichnet. Wie die Niedersächsische Staatskanzlei am Mittwoch bekannt gab, erfolgte die Unterzeichnung im Rahmen eines Treffens zwischen dem türkischen Botschafter Ahmet Başar Şen und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil.

Ziel des Projektes sei es, den Fachkräftemangel in Deutschland „durch junge, motivierte türkische Fachkräfte auszugleichen“, so die Erklärung. Hoch qualifizierte, türkische Hochschulabsolventen sollen für den deutschen Arbeitsmarkt vorbereitet werden. Dabei stehen laut der Mitteilung gefragte Sektoren wie Ingenieurswesen, IT, Gesundheitswesen oder Logistik im Fokus.

Weil: „Schönes Beispiel für Partnerschaft“Die private Stiftungsuniversität IKÜ werde vor diesem Hintergrund „verstärkt Deutschkurse, Bewerbungstrainings und Vorbereitungskurse zu Leben und Arbeitsleben in Deutschland anbieten“. In Kooperation mit der DMAN sollen auch Kurse angeboten werden, „die auf die Anforderungen der einzelnen Wirtschaftsunternehmen in Deutschland zugeschnitten sind“.

Ministerpräsident Weil erklärte, er freue sich sehr über das Projekt. Dieses Projekt sei „ein schönes Beispiel dafür, wie Partnerschaft gelingen kann.“ Nach dem Treffen teilte die türkische Botschaft mit, es habe „ein offener und freundlicher Meinungsaustausch“ über „den weiteren Ausbau der Beziehungen zwischen der Türkei und Niedersachsen, Rassismusbekämpfung sowie Probleme und Anliegen der türkischen Gemeinschaft“ stattgefunden.