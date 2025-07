Uiguren rufen zu Olympia-Boykott auf

„China begeht gerade einen Völkermord.” Dutzende Uiguren versammelten sich am Wochenende in Istanbul und riefen zum Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking auf. Die USA und viele weiteren Nationen haben bereits erklärt, keine Regierungsvertreter zu den Spielen zu senden.