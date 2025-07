Starker Schneefall sorgt derzeit in der Türkei für Chaos auf den Straßen. Teams des Roten Halbmonds verteilen Lebensmittel und Hilfsgüter an Menschen, die wegen der Wetterlage im Verkehr steckengeblieben sind. Zusammen mit Freiwilligen und Katastrophenexperten versorgten Teams Menschen, die wegen des Schneefalls auf den gesperrten Straßen in Istanbul festsaßen, heißt es in der Erklärung des türkischen Roten Halbmonds.

Die Katastrophenexperten des Roten Halbmonds waren in den Istanbuler Regionen Kemerburgaz, Beylikdüzü, Arnavutköy, Silivri, Esenyurt, Tekstilkent, Bayrampaşa, Çatalca und Selimpaşa im Einsatz. Lebensmittel und warme Getränke seien an die im Verkehr wartenden Menschen verteilt worden. Zudem hätten die Teammitarbeiter Autofahrer auch beim Anbringen von Ketten an Fahrzeugen unterstützt.

Der Krisenstab beobachte die Situation und treffe Vorbereitungen für jene Regionen, in denen noch mit Schneefall zu rechnen sei. Die Hilfsorganisation werde ihre Arbeit mit vollem Einsatz fortsetzen.

