Der E-Auto-Riese Tesla tritt in den türkischen Markt ein. Wie mehrere Zeitungen am Montag berichteten, wird der US-Autohersteller noch in diesem Jahr seine Modelle S, X, Y und 3 in der Türkei anbieten.

Auch auf der Website von Tesla finden sich inzwischen erste Hinweise auf den Markteintritt in der Türkei. In insgesamt zehn türkischen Provinzen sollen die Schnellladestationen für Tesla-Autos demnach eingerichtet werden. Die sogenannten Supercharger würden „schon bald“ in den Provinzen Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Hendek, Istanbul, Izmir und Konya verfügbar sein.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat Tesla für seine Geschäfte in der Türkei mit Kemal Geçer bereits einen Leiter ernannt. Geçer hatte am Freitag seinen Rücktritt als Geschäftsführer der Lufthansa Group in der Türkei und im Irak bekanntgegeben.

