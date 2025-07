Die norwegische Regierung hat ihre Gespräche mit den Taliban verteidigt. Das Treffen bedeute keine Anerkennung der Taliban als Regierung Afghanistans, sagte Henrik Thune, ein Staatssekretär des Außenministeriums, am Dienstagabend der norwegischen Nachrichtenagentur NTB. Daher werde auch nicht die Außenministerin selbst, sondern er die Delegation am Abend treffen.

Gespräche bedeuten keine diplomatische AnerkennungAuch der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre verteidigte die Einladung an die Taliban. Ein großer Teil der Bevölkerung Afghanistan sei auf humanitäre Hilfe angewiesen, um zu überleben, sagte er NTB. Die Weltgemeinschaft könne daher nicht einfach zuschauen, sondern müsse im aktiven Dialog bleiben. Das bedeute keine Anerkennung der Taliban als Regierung Afghanistans. Bisher hat kein Land der Welt die Taliban-Regierung anerkannt. Die Situation von Frauen in Afghanistan nach der Machtergreifung der Taliban im vergangenen Jahr stand ganz oben auf der Agenda für die Gespräche in Oslo, an denen auch der Afghanistan-Sondergesandte der Bundesregierung, Jasper Wieck, und andere Gesandte weiterer westlicher Länder und der EU teilnahmen.

Auch das Schicksal von zwei vermissten Aktivistinnen, die vergangene Woche in Kabul aus ihren Häusern entführt worden sein sollen, kam auf den Tisch. Der Delegationsleiter der Taliban, Außenminister Amir Chan Muttaki, sagte, man versuche mehr über den Vorfall in Erfahrung zu bringen. Es sei insgesamt nichts Ungewöhnliches daran, dass in einem Land Menschen inhaftiert oder freigelassen würden.

Taliban sehen Norwegen-Reise als Erfolg anEs ist das erste Mal, dass die Taliban seit ihrer Machtergreifung in Afghanistan mit einer Delegation in ein westliches Land gereist sind. International ist das Treffen auch auf Kritik gestoßen. Norwegen ist in der Vergangenheit immer wieder als Vermittler bei Konflikten in anderen Ländern aufgetreten, auch mit den Taliban steht das skandinavische Land seit Jahren im Dialog. Die Taliban sehen die Norwegen-Reise als Erfolg an. Man habe sehr gute Treffen gehabt, sagte Muttaki am Montag vor Journalisten. Man hoffe nun auf Hilfen für den Gesundheits- und Bildungssektor.

