Polen baut Mauer zu Belarus

Die polnische Regierung hat mit dem Bau der Mauer zur belarussischen Grenze begonnen, um einen Zustrom von irregulären Flüchtlingen zu verhindern. Die Mauer soll 186 Kilometer lang sein und ungefähr 350 Millionen Euro kosten. In den vergangenen Monaten harrten mehrere tausend Flüchtlinge an der belarussisch-polnischen Grenze aus mit dem Ziel, in die EU zu gelangen.