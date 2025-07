Kardinal Marx: „Ich klebe nicht an meinem Amt"

Ein in der vergangenen Woche vorgestelltes Gutachten zum sexuellen Missbrauch in der Katholischen Kirche hatte neben dem emeritierten Papst Benedikt XVI. auch Münchens Kardinal Marx belastet. Dieser lehnt ein erneutes Rücktrittsgesuch an den Papst vorerst ab.