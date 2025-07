Türkei: 750 Tonnen Hilfsgüter für Afghanistan

Ein Zug mit 750 Tonnen an Hilfsgütern für Bedürftige in Afghanistan ist in Ankara abgefahren. Der türkische „Wohltätigskeitszug“ soll unter anderem Nahrungsmittel, Bettdecken und Hygieneprodukte an die Menschen in dem Krisenland liefern.