Die Volksrepublik China ist auch im vergangenen Jahr Deutschland wichtigster Handelspartner geblieben. Wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte, handelten beide Länder zwischen Januar und November 2021 Waren im Wert von 222,3 Milliarden Euro und übertrafen damit bereits das Handelsvolumen des gesamten Vorjahres. Der Außenhandelsumsatz stieg somit um 14,7 Prozent, insbesondere die Importe aus China legten kräftig zu: Gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 18,6 Prozent auf insgesamt 127,1 Milliarden Euro.

China-Exporte steigen um zehn Prozent

Die Bundesrepublik importierte mehr Waren aus China als jemals zuvor seit Beginn der Statistik. Auch die Exporte nach China stiegen und legten um zehn Prozent auf 95,2 Milliarden Euro zu. Somit überstieg der Wert der Importe aus China den der Exporte um 31,8 Milliarden Euro.

Laut Statistischem Bundesamt stieg die Relevanz Chinas für die deutsche Wirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten deutlich an: Seit 2016 ist das Land der wichtigste Außenhandelspartner Deutschlands, bereits seit 2015 importiert die Bundesrepublik aus keinem anderen Land so viele Waren wie aus China.

Chinesische Verbraucher und Unternehmen fragten in Deutschland insbesondere Autos und Autoteile (25,6 Milliarden Euro), Maschinen (18,5 Milliarden Euro) sowie Datenverarbeitungsgeräte und elektrische und optische Erzeugnisse nach (11,8 Milliarden Euro). Umgekehrt importierte Deutschland ebenfalls Datenverarbeitungsgeräte bzw. elektrische und optische Erzeugnisse im Wert von knapp 43 Milliarden Euro, auch elektrische Ausrüstung (18,6 Milliarden Euro) und Maschinen (11,2 Milliarden Euro) wurden nachgefragt.

Mehr Zuwanderung aus China infolge des Handels

Der intensive Handel der Länder ist laut Statistischem Bundesamt auch ein Grund für die wachsende Zahl von Chinesinnen und Chinesen, die zumindest zeitweise in Deutschland leben. In den vergangenen zehn Jahren habe sich diese nahezu verdoppelt. So lebten im Jahr 2011 rund 73.600 Menschen mit chinesischer Staatsbürgerschaft in Deutschland, im Jahr 2020 waren es knapp 134.000.

Die Corona-Pandemie schob diesem Trend zur Zuwanderung aus China im Jahr 2020 erstmals seit 1978 einen Riegel vor. 2020 zogen laut Statistischem Bundesamt rund 13.000 Menschen aus China nach Deutschland, im Jahr zuvor waren es noch fast doppelt so viele. Auch die Zahl derer, die aus Deutschland zurück nach China zogen, sank von 19.700 im Jahr 2019 auf rund 16.600 im Jahr 2020. Erstmals seit 1978 zogen somit mehr Menschen von Deutschland nach China als umgekehrt.