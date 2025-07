Beduinen protestieren gegen Vertreibung

Dutzende Beduinen versammelten sich am Sonntag in Westjerusalem, um gegen die Inbesitznahme eines Dorfes in der Wüste Negev durch den Jüdischen Nationalfonds zu protestieren. Augenzeugen berichteten, dass die israelische Polizei Blendgranaten einsetzte, um die Menge zu zerstreuen.