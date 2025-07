Österreichs Altkanzler Sebastian Kurz ist laut österreichischem Firmenbuch Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter des im Bezirk Horn in Niederösterreich angesiedelten Unternehmens „SK Management GmbH“. Es sei ihm wichtig, Steuern aus allfälligen Beteiligungen in Österreich zu zahlen, hieß es in übereinstimmenden Medienberichten, die Stimmen aus dem Umfeld von Kurz zitierten.

Als Geschäftszweig wird laut Firmenbuch das „Halten von Beteiligungen“, „Beteiligungsverwaltung“, „Erbringung von Managementdienstleistungen“ und „Unternehmensberatung“ genannt. Die Stammeinlage der GmbH beträgt 35.000 Euro.

Der Ex-Kanzler gab Ende des Vorjahres bekannt, einen lukrativen Job als „Global Strategist“ bei der US-Firma Thiel Capital zu beginnen. Das Unternehmen gehört dem deutschstämmigen US-Investor Peter Thiel, einem Unterstützer des früheren US-Präsidenten Donald Trump. Kurz war im Vorjahr unter Korruptionsverdacht als Bundeskanzler und ÖVP-Chef zurückgetreten.

Ehrenamt gegen AntisemitismusBereits Anfang Januar hatte die ÖVP mitgeteilt, dass Kurz gemeinsam mit dem britischen Ex-Premier Tony Blair Co-Vorsitzender des Europäischen Rats für Toleranz und Versöhnung (European Council on Tolerance and Reconciliation/ECTR) wird. Dieser setzt sich für Toleranz für das jüdische Leben in Europa, gegen Antisemitismus und gegen die Leugnung des Holocaust ein. Kurz soll in der neuen ehrenamtlichen Tätigkeit seine internationalen Kontakte einbringen, hieß es.

ECTR-Präsident Moshe Kantor schrieb dazu auf Twitter: „Wir hätten niemand Besseren finden können, um mit Leidenschaft, Weisheit und Entschlossenheit zu führen.“ Dem 2008 gegründeten Rat gehört laut Organisation unter anderem auch die ehemalige deutsche Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth an.

