Impfpflicht in Österreich tritt in Kraft

Ab Freitag gilt die Impfpflicht in Österreich. Das bedeutet: Wer sich weiterhin weigert, an der Impfung gegen Corona teilzunehmen, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 600 Euro rechnen. Was aber sagt die Bevölkerung zur Impfpflicht?