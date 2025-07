In der Nacht zum Mittwoch ist das Gebäude der Türkisch-Islamischen Union (ATIB) in Wien von zwei Männern mit Sturmmasken angegriffen worden. Die Angreifer schlugen Fensterscheiben ein, wie ATIB-Pressesprecher Yasar Ersoy gegenüber TRT Deutsch erklärte. Die Zentrale der Organisation beherbergt auch einen muslimischen Gebetsraum. Der türkische Generalkonsul in Wien, Cafer Mert Özmert, hat die ATIB-Zentrale besucht und verfolgt die Ermittlungen der Sicherheitsbehörden.

Die Männer hätten „insgesamt zehn Tür- und Fensterscheiben eingeschlagen“, schilderte Pressesprecher Ersoy. Nach kurzer Zeit sei allerdings bereits die Polizei eingetroffen.

Inszenierung deutet auf terroristischen HintergrundAuf Kameraaufnahmen sei zu sehen, wie einer der Tatverdächtigen die Tat filmt und der zweite die Tat ausübt. Der zweite Angreifer „posierte vor der Kamera und machte verdächtige Zeichen, wie sie von Terrorsympathisanten gebraucht werden“, schilderte der ATIB-Pressesprecher weiter.

Der türkische Botschafter in Wien, Ozan Ceyhun, forderte auf Anfrage von TRT Deutsch eine vollumfängliche Untersuchung des Falles. „Unsere Erwartung an die österreichischen Behörden ist es, die Vorfallaufzeichnungen auszuwerten und die maskierten Angreifer, bei denen es sich bekanntlich um zwei Personen handelt, zu identifizieren und vor Gericht zu stellen.“

ATIB organisiert mehr als 60 türkische VereineAuch die ATIB-Gemeinde erwartet eine entsprechende Reaktion der Sicherheitsbehörden. „In Österreich ist kein Platz für jedwede Form von Muslimfeindlichkeit, Terrorismus und Rassismus“, sagte Ersoy. „Jeder Angriff auf Moscheen muss mit aller Härte verfolgt werden.“

Die ATIB-Union ist ein bundesweiter Dachverband von über 60 eigenständigen türkischen Vereinen mit über 100.000 Mitgliedern. Der Islam-Verband koordiniert die religiösen, sozialen und kulturellen Tätigkeiten der angeschlossenen türkisch-islamischen Moscheegemeinden in Österreich.