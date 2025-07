ATIB-Pressesprecher zum Angriff

Nach dem mutmaßlich rassistischen Angriff auf die ATIB-Zentrale in Wien fordert die Gemeinde die Aufklärung der Tat durch Sicherheitsbehörden. Aufnahmen zufolge soll einer der Täter ein Handzeichen in Richtung Kamera gemacht haben, welches auf die Sympathie zu einer bestimmten Terrorgruppe deute, so der Pressesprecher von ATIB.