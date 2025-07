Integrationsministerin Susanne Raab hat den Angriff auf die Zentrale der Türkisch-Islamischen Union (ATIB) in Wien-Favoriten am Mittwoch verurteilt. Die Sachbeschädigung rund um eine Moschee „ist aufs Schärfste zu verurteilen“, betonte Integrationsministerin Raab. In einer schriftlichen Erklärung heißt es: Die Freiheit der Religionsausübung sei „ein hohes Gut“ in der Demokratie und dürfe „keine Zielscheibe von Hass“ sein. Das berichtete der „ORF“ am Mittwoch.

Übergriffe nehmen „besorgniserregende Ausmaße“ an

Zwei maskierte Männer hatten am Mittwoch zehn Fensterscheiben der Einrichtung eingeschlagen. Einer der Männer zerstörte mit einem Notfallhammer die Scheiben, während der zweite Täter die Aktion filmte. Dabei posierte er vor der Kamera und verwendete das sogenannte Freiheitszeichen, das sich unter Terrorsympathisanten als Gruß eingebürgert hat – TRT Deutsch berichtete.

In Österreich sei kein Platz für jedwede Form von Muslimfeindlichkeit, Terrorismus und Rassismus, erklärte der ATIB-Vorsitzende Fatih Yilmaz. Jeder Angriff auf Moscheen, die die Ausübung der Religion ermöglichen, müsse mit aller Härte verfolgt und bestraft werden. Der Verein fordert mehr Schutzmaßnahmen an muslimischen Gotteshäusern und Einrichtungen.„Die Übergriffe nehmen besorgniserregende Ausmaße an. Solche Anschläge sind Gift für unser Zusammenleben und den Frieden in unserem Land“, kritisierte Yilmaz.

Der türkische Botschafter in Wien, Ozan Ceyhun, forderte auf Anfrage von TRT Deutsch eine vollumfängliche Untersuchung des Falles. „Unsere Erwartung an die österreichischen Behörden ist es, die Vorfallsaufzeichnungen auszuwerten und die maskierten Angreifer, bei denen es sich bekanntlich um zwei Personen handelt, zu identifizieren und vor Gericht zu stellen.“

ATIB organisiert mehr als 60 türkische Vereine

Die ATIB-Union ist ein bundesweiter Dachverband von über 60 eigenständigen türkischen Vereinen mit über 100.000 Mitgliedern. Der Islam-Verband koordiniert die religiösen, sozialen und kulturellen Tätigkeiten der ihm angeschlossenen türkisch-islamischen Moscheegemeinden in Österreich.