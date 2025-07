Die selbsternannte Jugendinitiative „APOCU“ hat sich auf einer PKK-nahen Internet-Plattform zum Anschlag auf die Zentrale der Türkisch-Islamischen Union (ATIB) in Wien bekannt. Bei der Vereinigung handelt sich um eine Untergruppe der Terrororganisation PKK.

Zwei maskierte Männer hatten am Mittwoch zehn Fensterscheiben der ATIB-Einrichtung eingeschlagen. Einer der Täter zerstörte mit einem Notfallhammer die Scheiben, während der zweite die Aktion filmte. An die Wände schmierten die Beteiligten anschließend „PKK“ und „YPS“ – die Abkürzung für eine aktive Jugendmiliz der Terroristen. Einer der Täter posierte vor der Kamera und verwendete das sogenannte Freiheitszeichen, das sich unter Terrorsympathisanten als Gruß eingebürgert hat.

Die PKK wird in der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation gelistet. In der Türkei wird sie für den Tod von mehr als 40.000 Menschen verantwortlich gemacht, darunter Frauen und Kindern. Die Terrorgruppe PKK/KCK hat mehrere Ableger im Ausland wie die YPG in Syrien und die PJAK im Iran. Die KCK ist die Dachorganisation dieser Ableger.