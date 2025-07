Ankara und Eriwan setzen ihre Bemühungen um eine Normalisierung der bilateralen Beziehungen fort. Wie das türkische Außenministerium am Donnerstag bekanntgab, werden sich die Sondergesandten am 24. Februar in Wien zu einem zweiten Gespräch treffen. Der erste bilaterale Austausch im Rahmen des Normalisierungsprozesses hatte im Januar in Moskau stattgefunden.

Die Türkei wird durch den Ex-Botschafter in den Vereinigten Staaten, Serdar Kılıç, vertreten werden. Für Armenien wird der stellvertretende Parlamentssprecher Ruben Rubinyan anreisen.

Die Beziehungen zwischen der Türkei und Armenien liegen seit Jahren auf Eis. 2009 hatten sich beide Staaten auf ein Friedensabkommen geeinigt, das jedoch nie ratifiziert wurde. Die aktuellen Gespräche im Rahmen des Normalisierungsprozesses werden als neuer Annäherungsversuch betrachtet.

