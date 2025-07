Der Ex-Befehlshaber der US-Streitkräfte in Europa, Ben Hodges, fordert ein Ende der US-Unterstützung für die Terrororganisation YPG/PKK in Syrien. Bei einer virtuellen Konferenz des Think-Tank Hudson Institute am Donnerstag bezeichnete er die umstrittene Hilfe als ein „Ärgernis“ für die Türkei. Die Veranstaltung fand unter der Moderation des US-Analytikers Michael Doran statt.

Selbst dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan nicht positiv gesinnte Oppositionelle, „sind sehr verärgert über die Unterstützung für die YPG“, sagte der ehemalige Kommandeur.

Hodges rief US-Präsident Joe Biden in diesem Zusammenhang dazu auf, den türkischen Präsidenten Erdoğan in den nächsten drei Monaten einen Besuch in Ankara abzustatten.

Die Unterstützung der USA für die PKK/YPG gehört zu den Hauptstreitpunkten zwischen Ankara and Washington. Seit 2015 fördern die USA die Terrorgruppe in Syrien militärisch und finanziell. Trotz erheblicher Sicherheitsbedenken Ankaras haben die USA ihren Kurs bisher nicht geändert.

Die PKK wird in der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation gelistet. In der Türkei wird sie für den Tod von mehr als 40.000 Menschen verantwortlich gemacht, darunter Frauen und Kindern. Die Terrorgruppe PKK/KCK hat mehrere Ableger im Ausland wie die YPG in Syrien und die PJAK im Iran. Die KCK ist die Dachorganisation dieser Ableger.